Le Real Madrid accroché par la Fiorentina

Real Madrid 2-2 Fiorentina

Buts : Endrick (12e), Ciria (24e) pour les Merengues // Piccoli (41e), Kean (58e) pour la Viola

Coup d’arrêt. Après s’être imposé largement face à Leganés lors de leur premier match de préparation le 28 juillet dernier (4-1), le Real Madrid a buté sur la Fiorentina ce samedi malgré les deux buts d’avance que comptaient les Merengues en première période (2-2)

Endrick n’a pas suffit

Revenu du côté de la capitale espagnole le couteau entre les dents après son prêt à l’Olympique lyonnais, Endrick est resté sur sa bonne dynamique en ouvrant le score pour le Real dans le premier quart d’heure. Si sa finition a souvent été raillée, il n’aura fallu qu’une seule occasion au Brésilien pour envoyer le ballon au fond des filets. Après une superbe combinaison avec Álvaro Carreras, Endrick n’a laissé aucune chance à David De Gea sur sa frappe croisée (1-0, 12e). Le numéro 29 madrilène ne s’est pas arrêté en si bon chemin puisqu’il est impliqué dans la construction du deuxième but merengue. Grâce à son appel tranchant dans la défense de la Viola, le Brésilien a parfaitement libéré l’espace à Alexis Ciria servi dans le bon tempo par Eduardo Camavinga. Le pur produit de la formation madrilène a ainsi son premier but de la saison sous la tunique immaculée et offert le but du break à son équipe (2-0, 24e).

Si les offensifs madrilènes ont montré qu’ils étaient en pleine possession de leurs moyens, la défense n’est pas encore parfaitement rodée. Des ajustements qui sont encore à trouver pour José Mourinho comme en témoigne la réduction du score de Roberto Piccoli avant la pause (2-1, 41e). Petit à petit, les Madrilènes ont commencé à baisser le pied de quoi permettre à la Fiorentina de revenir à hauteur. Tout juste entré en jeu, Moïse Kean s’est illustré sur son premier ballon en catapultant le centre de Nicolò Fagioli au fond des filets d’Andriy Lunin grâce à une tête croisée imparable (2-2, 58e). Aucune des deux formations n’est parvenue à prendre le meilleur sur l’autre ensuite.

La terrible loi des matchs de préparation.

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