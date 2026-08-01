S’abonner au mag
  • Italie
  • Napoli

Les ultras du Napoli lancent les festivités du centenaire du club

JD
Réactions
Les ultras du Napoli lancent les festivités du centenaire du club

Du rosso pour les Azzuri. Ce lundi 1er août, le Napoli a fêté ses 100 ans d’existence. Bien que les célébrations officielles démarreront à 19h26 très précisément (vous l’avez ?), les ultras du Stade Diego Armando Maradona n’ont pas réussi à attendre jusque là et ont donné leur propre spectacle sur le front de mer napolitain.

Au programme : des chants, des torches, des feux d’artifice et beaucoup de fumée. C’est comme la pizza, ça se mange sans faim.

<iframe loading="lazy" title="Festa Centenario Napoli, scatta la festa allo scoccare della mezzanotte: che spettacolo sul lungo..." width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/DVoHeOtfTVA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Tanti auguri !

Naples veut s'offrir deux internationaux français

JD

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

Magazine collector "Diego Maradona" par So Foot

à partir de 24.90€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.