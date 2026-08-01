Les ultras du Napoli lancent les festivités du centenaire du club

Du rosso pour les Azzuri. Ce lundi 1er août, le Napoli a fêté ses 100 ans d’existence. Bien que les célébrations officielles démarreront à 19h26 très précisément (vous l’avez ?), les ultras du Stade Diego Armando Maradona n’ont pas réussi à attendre jusque là et ont donné leur propre spectacle sur le front de mer napolitain.

Au programme : des chants, des torches, des feux d’artifice et beaucoup de fumée. C’est comme la pizza, ça se mange sans faim.

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Tanti auguri !

Naples veut s'offrir deux internationaux français