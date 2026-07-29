Naples veut s'offrir deux internationaux français

En voilà deux qu’on avait oublié. Jean-Clair Todibo et Benoît Badiashile intéressent le Napoli. Selon La Gazzetta Dello Sport, le club napolitain aurait formulé une offre de prêt payant pour le second, bridé par la concurrence à Chelsea, à hauteur de 3 millions. Todibo reste également une piste appréciée par Naples, notamment pour pallier la blessure de Alessandro Buongiorno. Ce dernier sort d’une saison mitigée avec West Ham, durant laquelle il aura pris part à 23 matchs et n’aura pas pu éviter la descente des Hammers en Championship.

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Un début de mercato discret pour Naples

Pour rappel, I Partenopei n’ont pas été très en vue en ce début de mercato, réglant seulement les trois options d’achats de Rasmus Højlund, de Vanja Milinković-Savić et d’Alisson Santos à leurs clubs respectifs. À part engueuler un Kevin de Bruyne sur le départ, le board napolitain ne s’est donc pas encore distingué sur le marché des transferts.

Avant que la machine ne se lance enfin ?

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