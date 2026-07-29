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Le Premier ministre britannique s'insurge du projet de la FIFA de vendre le Mondial

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Le Premier ministre britannique s'insurge du projet de la FIFA de vendre le Mondial

Neuf jours dans le costume de Premier ministre et déjà un peu dans le cœur des fans de football. Andy Burnham est monté au créneau ce mardi soir sur X quant aux velléités de vente par la FIFA d’une part de la Coupe du monde à travers une société privée montée de toutes pièces pour l’occasion.

« La Coupe du monde n’est pas un produit »

« Le football n’appartient pas aux investisseurs. Il appartient à ceux qui garnissent les tribunes et qui sont présents au bord du terrain, semaine après semaine, qu’il pleuve ou qu’il vente, a écrit Andy Burnham. La Coupe du monde n’est pas un produit. C’est la plus grande compétition sportive au monde, et elle n’a jamais appartenu à quiconque pour être vendue. Vous pouvez embellir l’accord comme bon vous semble : dès lors que vous en vendez une part, vous avez tout vendu. »

Embed x.com

Une déclaration qui intervient trois heures après le communiqué de l’UEFA, s’insurgeant de la décision : « Aucun d’entre nous n’est propriétaire du football. Il n’appartient pas à la FIFA de le vendre. » 

Ce mercredi matin, Philippe Diallo, président de la FFF, a évoqué sur France Inter « un projet très important sur lequel nous n’avons aucun détail et qui soulève beaucoup d’interrogations ».

Mystère et billets verts.

L'Allemagne veut accueillir la Coupe du monde 2038 ou 2042

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