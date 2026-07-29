L’UEFA veut en finir avec les interminables vérifications de la VAR

Le ralenti du ralenti du ralenti, c’est terminé. Dans un communiqué publié ce mardi, l’instance européenne a annoncé avoir trouvé un accord avec les responsables de l’arbitrage des 55 fédérations européennes, ainsi qu’un représentant de l’IFAB, pour harmoniser l’application des règles à partir de la saison 2026-2027.

L’assistance vidéo devra uniquement intervenir lorsqu’une décision est clairement incorrecte ou lorsqu’un incident évident a complètement échappé à l’arbitre. Pas pour rejouer chaque action jusqu’à dénicher une semelle au microscope.

Plus de confiance en l’arbitre centrale

L’UEFA estime qu’une vérification qui s’éternise indique généralement que la décision prise sur le terrain n’était pas manifestement mauvaise. Les arbitres seront donc encouragés à passer moins de temps devant leur écran et à conserver la responsabilité finale des décisions.

En clair, la VAR doit assister l’officiel, pas réarbitrer la rencontre depuis son camion. Les 55 fédérations ont également soutenu les nouvelles mesures de l’IFAB destinées à accélérer les remises en jeu, les remplacements et la prise en charge des blessures.

Reste à savoir si la consigne sera, elle, claire et évidente.

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