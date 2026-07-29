Le projet de la FIFA d'ouvrir la porte aux investisseurs privés inquiète la FFF

Tout est chaos, comme dirait Mylène Farmer dans Désenchantée. Sur les ondes de France Inter ce mercredi matin, le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, s’est montré inquiet à propos de la potentielle ouverture de la FIFA aux capitaux d’investisseurs privés. Le président de l’instance du football français a expliqué que ce projet soulevait « beaucoup d’interrogations ».

Des discussions avec l’UEFA vont s’ouvrir

« Nous avons découvert à travers un communiqué de presse un projet très important sur lequel nous n’avons aucun détail. Et qui soulève beaucoup d’interrogations sans que les membres que nous sommes, fédérations, n’aient pu être associés et ne disposent d’aucun élément particulier pour se prononcer sur des sujets qui sont, évidemment, fondamentaux pour l’avenir du football », a détaillé le dirigeant.

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Invité du 7h50, Philippe Diallo a également annoncé qu’il aurait des discussions dès ce mercredi avec Aleksander Čeferin, le président de l’UEFA, puisque l’instance du football européen a réagi avec virulence ce mardi au projet de la FIFA. Le président de la 3F a également indiqué avoir fait part à Gianni Infantino, président de la FIFA, de plusieurs points : « de la nécessité d’une relation plus exigeante en termes de processus de décision, en termes d’orientation sur le football. Parce que nous découvrons malheureusement parfois un certain nombre de décisions sans y avoir été associés et sans avoir pu véritablement donner notre avis sur ces orientations ». Il a également souhaité que certaines avancées du jeu, à l’instar des pauses fraîcheurs, soient rediscutées à l’avenir avec le concours des nations du football.

Plus rien n’a de sens et rien ne va.

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