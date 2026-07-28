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Lyon tient enfin son numéro 9

TM
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Lyon tient enfin son numéro 9

Beau coup. Cette fois, c’est officiel : Loïs Openda est prêté à l’Olympique lyonnais. Le club rhodanien a annoncé l’arrivée de l’attaquant belge ce mardi soir dans un communiqué. L’ancien Lensois rejoint l’OL dans le cadre d’un prêt payant de 3,5 millions d’euros en provenance de la Juventus. Le club italien prendra également en charge une partie de son salaire, estimé à environ 3 millions d’euros nets par saison.

« L’Olympique lyonnais, qui avait fait d’un numéro 9 sa priorité ces dernières semaines, est très heureux de pouvoir compter sur Loïs cette saison, confirmant ainsi sa volonté d’être compétitif le plus rapidement possible, avec notamment le 3ᵉ tour de qualification de la Ligue des champions dès la semaine prochaine face au Sparta Prague », a indiqué l’OL.

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Une saison à oublier

Auteur de 21 buts en Ligue 1 sous les couleurs du RC Lens lors de la saison 2022-2023, l’international belge reste sur un exercice très compliqué avec la Vieille Dame. Cantonné à un rôle de doublure, il n’a été titularisé qu’à neuf reprises et n’a inscrit que deux buts en 34 apparitions toutes compétitions confondues. Avec le numéro 17 dans le dos, Openda tentera de retrouver son meilleur niveau afin d’aider Lyon à décrocher une qualification pour la Ligue des champions et à jouer les premiers rôles en championnat.

Excitant.

Yoan Severin : « Et là, la Juventus m’invite au restaurant »

TM

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