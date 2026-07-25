Paulo Fonseca a une demande très précise pour la suite du mercato

Il va encore falloir trouver une ou deux bonnes affaires. Malgré ses difficultés financières bien connues depuis plusieurs saisons, l’Olympique lyonnais est loin de rester inactif sur ce mercato 2026. La prochaine arrivée devrait d’ailleurs se nommer Loïs Openda pour booster l’attaque des Gones. Pour autant, c’est dans un autre secteur de jeu que Paulo Fonseca espère encore du renfort. « On a besoin d’un numéro 6 plus fort, car le jeu au milieu est très physique. On a Mads (Bidstrup), qui est agressif, qui court tout le temps, mais il a besoin de temps », a ainsi affirmé le technicien portugais dans un entretien au Progrès.

Plusieurs milieux sur le départ ?

Comme un message envoyé à ses dirigeants, même si l’entraîneur reste conscient de la nécessité de se séparer de certains hommes avant de pouvoir accueillir de nouveaux. « Nous avons des joueurs qui vont s’en aller. Deux ou trois milieux ne vont pas rester, a-t-il précisé. En terme de structure, on aura un profil similaire avec des variantes, des latéraux plus offensifs par exemple. Kaïl Boudache peut jouer à l’intérieur. Julien Duranville aussi. On doit construire notre structure avec les caractéristiques de ces joueurs-là. »

Sinon, c’est encore le soldat Coco qui va s’y coller.

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