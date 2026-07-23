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Un ancien de l'OL sans club depuis plus d'un an signe à Bayonne

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Un ancien de l'OL sans club depuis plus d'un an signe à Bayonne

L’aigle opte pour l’aviron. Le Malien Youssouf Koné (17 sélections, 1 but) signe à l’Aviron Bayonnais (pour sa section foot hein) après un an et demi sans club.

Une dernière expérience à la JS Kabylie

Post-formé au LOSC, puis transféré pour 9 millions d’euros à l’OL en 2015, le latéral gauche de 31 ans cumule 70 matchs de Ligue 1, avec des expériences à Troyes et l’AC Ajaccio.

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Après Molenbeek en 2023-2024, il avait rejoint la JS Kabylie pour 13 petits matchs, le dernier en janvier 2025. Il rallie une formation qui sort d’une excellente saison, terminée, en tant que promue, sur le podium de National 2 (désormais National 1), derrière les Girondins, qu’elle ne retrouvera peut-être pas cette saison.

Arriver juste après la Féria, c’est ballot.

Ces transferts que vous avez manqués en Ligue 1

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