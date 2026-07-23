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Antoine Griezmann marque d'entrée aux USA

AB
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Antoine Griezmann marque d'entrée aux USA

Les Américains vont le prendre pour un super-héros. Lancé en MLS pour la première fois, Antoine Griezmann en a profité pour inscrire son premier but avec Orlando. Opposé à San José pour le compte de la 16e journée de championnat (0-4), le Français n’a eu aucun mal à ouvrir son compteur but, sur un service de Justin Ellis, conclu par un petit crochet et une frappe placée du gauche, dans la surface. David Brekalo (7e), Iván Angulo (29e) et Braian Ojeda (72e) ont inscrit les autres pions.

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Objectif play-offs pour Orlando

Sous contrat jusqu’en décembre 2027 (avec la possibilité de prolonger pour la saison 2028-2029), Griezmann lance donc son aventure floridienne de la meilleure des manières. Actuel dixième de MLS, Orlando est pour le moment hors-course pour les play-offs, même si la saison est encore longue.

On a même eu le droit à la célébration Drake.

Griezmann s’éclate déjà aux États-Unis

AB

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