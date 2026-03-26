Comment Antoine Griezmann peut-il s'amuser à Orlando ?

L'été prochain, Antoine Griezmann ralliera Orlando, un club franchement pas ouf d'une ville juste connue des frenchies pour son parc Disney. Voici un petit guide de survie pour que la légende de l'équipe de France profite de sa pré-retraite comme il le mérite.

Conduire un tank dans une forêt

Comment Antoine Griezmann pourrait s’acclimater à un pays engagé dans un conflit avec un état susceptible de déclarer forfait pour la Coupe du monde de football 2026 ? En conduisant un tank dans une forêt pardi ! À quelques minutes du célèbre parc Walt Disney, le parc d’attraction Tank America d’Orlando offre une véritable plongée dans une jungle construite sur mesure. Sans Bagheera ni Mowgli, mais avec un parcours de 800 mètres pour conduire un char d’assaut FV433 Abbott et tout détruire sur son passage comme la patrouille des éléphants. Le temps de la sortie : 1h30, comme les 940 matchs disputés par Grizou dans sa riche et longue carrière.

Dîner dans un restaurant servi par des robots

« Ce qui me manque en Espagne ? Les repas de ma mère ». Avant de se révéler aux yeux du grand public à l’Euro 2016, Antoine Griezmann avait lancé ce cri du cœur dans un entretien au Parisien. À son départ de l’Atlético à la fin de la saison, le natif de Mâcon dira au revoir aux tapas madrilènes et bonjour au bazar gastronomique des USA. Première étape de ce triptyque culinaire : l’U&Me Hot Pot d’Orlando. En scrutant la devanture de cette enseigne, on imagine déjà un restaurant asiatique pas trop cher où on mange tellement mal qu’on termine le repas sur le trône. Sauf que ce resto d’Orlando a une spécificité : le service est assuré par des robots. Les assiettes de fish tofu, de dumplings ou de spanghai boodle arrivent sur la table automatiquement grâce à des machines roulantes. Quand on a offert des caviars aux autres toute sa carrière comme le vainqueur de la Coupe du monde 2018, ce n’est qu’un juste retour des choses d’être servi avec élégance à son tour.

Lancer des haches et des fléchettes

Sport en vogue, le lancer de fléchettes fait mouche partout où il s’installe. À Orlando, The Brass Axe propose de se glisser dans la peau de Luke Littler, prodige des fléchettes et supporter de Manchester United — un club qu’Antoine Griezmann était à six chances sur dix de rejoindre. À la carte aussi : le lancer de haches, pour continuer à travailler sa précision même lorsque la MLS prend des vacances en hiver. Seul bémol : l’activité est réservée aux plus de 13 ans. Ses enfants — Mia, Amaro et Alba (tous nés un 8 avril), ainsi que Shai — devront donc trouver une autre activité (la balançoire par exemple).

Se taper un mini-golf avec des alligators

Saviez vous qu’1,25 million d’alligators vivent en Floride ? Malheureusement pour le bien-être de cet animal connu des amateurs de Bernard et Bianca, plusieurs dizaines d’entre eux se sont retrouvées au Gator Golf d’Orlando, un parcours de 18 trous autour d’enclos remplis d’alligators. Pour seulement 12.99 dollars, une miette de son futur salaire à Orlando, Antoine Griezmann pourrait commencer son American Dream par cette activité typique des beaufs floridiens qui n’ont rien à faire de leur dimanche après-midi. Grizou avait d’ailleurs découvert l’ambiance du green avec Diego Simeone : « À l’entrainement, on fait aussi des terrains de golf sur un vrai green. Il y a les montées des buttes, où l’on doit sprinter. On ralentit ou on accélère dans les descentes. Ça dure une heure », déclarait-il un an après son arrivée à l’Atlético de Madrid. Si le Colchonero lâche 10 balles de plus dans ces foutaises, il aura aussi la chance de porter un alligator. Une photo parfaite pour son feed Instagram, histoire de combler les 200 000 abonnés qui le séparent des 40 millions. Surtout, il glissera un joli clin d’œil à LeBron James, tombé sur un alligator en début de semaine alors qu’il jouait tranquillou au golf.

Aller voir le Magic

Le GOAT du basket, Antoine Griezmann devrait l’admirer au Kia Center, théâtre des rencontres d’Orlando Magic. Sans l’ombre d’un doute, le fan de Derrick Rose aura les yeux rivés sur le calendrier de la saison régulière 2026-2027 pour cocher le duel entre le Magic et les Los Angeles Lakers de Lebron James. Grand suiveur de la balle orange, la futur star d’Orlando avait déclaré dans un entretien à ESPN son souhait de « visiter toutes les salles NBA, peu importe si je dois aller à Memphis ou Utah. » Le bilan carbone, on ne valide pas trop. Tout comme sa passion pour les shows ridicules qui entrecoupent les matchs NBA. « Le show qu’ils mettent à chaque quart-temps, à la mi-temps, avant les matchs… Leur manière de faire le show après un 3 points ou une victoire, le trashtalking… Il y a un peu de tout et j’aime ça ». Antoine Griezmann appréciera donc la Coupe du monde et ses deux pauses fraîcheurs par match dans son nouveau pays d’adoption…

Autres idées : déambuler dans l’Orlando Museum of Art, naviguer sur un cygne, organiser un paintball avec son pote Paul Pogba, visiter l’Universal Studios of Florida, manger dans le plus grand McDo du monde, se perdre dans le Museum of Illusions, jouer au soccer avec ses nouveaux coéquipiers…

Le message touchant d’Antoine Griezmann pour l’Atlético de Madrid