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C’est désormais officiel, Antoine Griezmann rejoindra Orlando City cet été

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Griezmann aux USA, c’est fait

Même sensation que celle de se faire larguer par SMS. Dans un communiqué publié ce mardi, l’Atlético de Madrid a annoncé le départ d’Antoine Griezmann pour Orlando City. Le bruit courait à grandes enjambées depuis le mois de février, et sonne désormais comme une mélodie grinçante pour les fans de foot. Notre Grizou national s’est bien taillé aux Stazunis ces derniers jours pour concrétiser sa future aventure, paraphant un contrat de deux ans avec une en option.

« L’Atlético de Madrid et Orlando City SC ont trouvé un accord pour le transfert d’Antoine Griezmann au club étasunien dès la saison prochaine, peut-on lire. L’attaquant s’est rendu à Orlando, avec l’accord du club, pendant les deux jours de trêve de l’équipe première afin de finaliser son contrat avec le club floridien. »

Orlando peut (enfin) exulter

Orlando City a annoncé en même temps que l’Atlético la signature du champion du monde 2018 sur ses réseaux sociaux.

S’il vient de souffler ses 35 bougies, l’amateur d’expériences capillaires devra cependant se garder d’avoir la tête ailleurs pour assurer la palpitante fin de saison de son club de cœur : « L’attaquant reprendra l’entraînement cette semaine avec les Rojiblancos qui n’ont pas voyagé avec leurs sélections nationales pour aborder la dernière ligne droite de la saison, marquée par une finale de Coupe du Roi passionnante et un quart de finale de Ligue des champions, où nous tenterons de nous qualifier pour les demi-finales. »

Il fallait bien que ça arrive un jour…

Le message touchant d'Antoine Griezmann pour l'Atlético de Madrid

SW

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