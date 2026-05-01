Gianni Infantino a un concurrent à sa réélection à la tête de la FIFA

Candidat à une troisième réélection à la tête de la FIFA, dont le vote aura lieu l’année prochaine au Maroc, Gianni Infantino s’imaginait déjà ne faire face à aucun candidat. Pourtant, ces derniers jours, une personne peu connue des grandes instances du foot a annoncé officiellement sa candidature. Il s’agit de Jean Crépin Nyamsi, universitaire camerounais et soutien de Samuel Eto’o, à la petite expérience au sein de la FECAFOOT en 2021. « Je pense qu’après 3-4 ans de mûres réflexions, aujourd’hui je suis apte, prêt, à aller diriger le football mondial », a-t-il déclaré au journaliste Philippe Doucet.

🔴 Dr Jean Crepin Nyamsi énumère quelques soutiens de sa candidature à la FIFA : « Pour ma candidature à la FIFA, j’ai le soutien de plusieurs anciens joueurs, notamment Cyril Makanaky, André Kana-Biyik, Kanu, Jay-Jay Okocha, André Onana et plusieurs autres joueurs. » [AFO… pic.twitter.com/BIFe9Ncj7Y — AllezLesLions (@AllezLesLions) April 30, 2026

Rendre à la CAF une forme de « souveraineté »

Nymasi fait office de candidature dissidente face à l’ordre Infantino, établi depuis maintenant dix ans. Il souhaite notamment que les fédérations continentales aient encore plus de pouvoir, avec une insistance particulière sur l’émancipation de la Confédération africaine de football, dont toutes les fédérations se sont récemment prononcées en faveur de la réélection d’Infantino.

« On dénonce toujours que le président de la CAF n’est pas président, il l’est sur les ordres du président de la FIFA, et que c’est la FIFA qui impose certaines choses au niveau de l’Afrique. […] Allons changer les choses, allons équilibrer le débat et remettons le ballon au centre pour permettre à tout le monde de vivre passionnément ce rêve de voir les fédérations être indépendantes et autonomes, ce rêve de voir le football mondial dirigé aussi par un ressortissant africain », a-t-il déroulé.

Alors, candidature crédible ou simple coup de pub ?

Infantino à l’origine d’un grand moment de gêne au congrès de la FIFA