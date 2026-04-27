Le Prix de la paix de la FIFA : une aberration pour la fédé norvégienne

Il n’est jamais trop tard pour s’offusquer. C’est d’ailleurs ce qu’a fait la Fédération norvégienne de football (NFF) en s’opposant au Prix de la paix de la FIFA. « La FIFA devrait supprimer son Prix pour la paix afin d’éviter de se laisser entraîner dans la politique », insiste la présidente de la fédé Lise Klaveness en conférence de presse transcrite par Reuters.

En décembre dernier, la FIFA avait créé ce trophée et récompensé Donald Trump lors du tirage de la Coupe du monde. Selon la NFF, « il est important que les fédérations de football, les confédérations et la FIFA s’efforcent d’éviter les situations où cette distance par rapport aux dirigeants d’État est remise en cause ». En plus, il y a déjà un prix pour ça que les Norvégiens connaissent bien.

Un doublon

Pour récompenser le progrès vers la paix, il y a le fameux prix Nobel. Bien que ce dernier soit suédois, ce prix est bien remis à Oslo. Alors, pas besoin de prix décerné par la FIFA. « Nous (la NFF) souhaitons que ce prix soit supprimé. Nous estimons que l’attribution d’un tel prix ne relève pas de la mission de la FIFA. Nous pensons qu’il existe déjà un Institut Nobel qui s’en charge de manière indépendante », ajoute Lise Klaveness.

Trump a plus de chance de gagner le Ballon d’or que le prix Nobel de la paix, non ?

La FIFA se rachète une conscience en plantant des arbres