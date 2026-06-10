Équipe type : c'est leur dernière Coupe du monde

Cet été, des GOATS, des vrais, disputent leur dernière Coupe du monde. Cette équipe irait très loin au jeu Sete à Zero .

→ Gardien :

Manuel Neuer (Allemagne, 40 ans)

Douze ans après l’épopée brésilienne et ses prestations aussi légendaires qu’écœurantes face à l’Algérie et la France (c’était un poteau, le mec !), l’ange gardien de la Mannschaft est toujours là. Fraîchement sorti d’une retraite internationale bien méritée qu’il avait prise à l’issue de l’Euro 2024, le mur munichois va disputer le cinquième et ultime Mondial de sa carrière. Il espérera faire mieux que les éliminations prématurées dès le premier tour en 2018 et 2022. Cette saison, Manu a montré qu’il avait encore le niveau pour les plus grandes joutes. Opa leistet Widerstand (Papy fait de la résistance), en VO.

→ Défenseurs :

Marquinhos (Brésil, 32 ans)

Des larmes aux rires ? Trois ans et demi après son tir au but envoyé sur le poteau qui a condamné le Brésil face à la Croatie, le capitaine parisien a bien changé. Entre temps, le loser s’est transformé en winner avec ce truc qu’on appelle back-to-back en Ligue des champions. À 32 ans et sur la pente descendante, nul doute que l’ancien Giallorosso va vivre sa dernière Coupe du monde. En même temps, c’est déjà rare de voir un Brésilien dépasser les 30 ans et continuer à être performant au plus haut niveau…

Nicolás Otamendi (Argentine, 38 ans)

Avec sa faute de salopard sur Randal Kolo Muani en finale au Qatar en 2022, il a bien failli aider la France à remporter une deuxième Coupe du monde d’affilée. Sauf qu’il n’a même pas pris de carton jaune, passant sous les radars comme dans toute sa carrière. En fin de match, il n’a pas eu les cojones de tirer son penalty. Le boucher de Lisbonne a tranquillement remporté sa première Coupe du monde. Il restera sur le top 3 des personnalités les plus détestées des Français, après Emiliano Martinez et Michel Houellebecq.

Kalidou Koulibaly (Sénégal, 34 ans)

À moins qu’un retour à Saint-Dié-les Vosges ou dans son club de Sedan lui permette de jouer le Mondial 2030, le roc va disputer son troisième et dernier Mondial avec le brassard du Sénégal. Le Jordan Lefort des Gaindés (il n’a jamais été remplacé en Coupe du monde) le dit haut et fort : le Sénégal est tout simplement « la meilleure équipe du monde ». La France est prévenue.

Yuto Nagatomo (Japon, 39 ans)

Au Japon, un habitant sur trois a plus de 65 ans. Le dernier latéral gauche potable de l’OM fait donc comme tous ses compatriotes : il bosse jusqu’à pas d’âge.

→ Milieux :

Luka Modrić (Croatie, 40 ans)

Cette figure emblématique du football mondial défie le temps et s’apprête à disputer son cinquième Mondial cet été. Cet accomplissement témoigne de sa longévité au plus haut niveau et de l’étendue de son talent. Malgré les années, le Croate demeure un élément essentiel de son équipe nationale et est prêt à porter le pays au damier cet été. Alors que l’IA aurait écrit un truc du genre, on a juste envie de voir une dernière fois ses magnifiques passes, ses cheveux gras et ses extérieurs du pied.

Kevin De Bruyne (Belgique, 34 ans)

Un dernier caviar pour la route ? Après trois Coupes du monde et quelques images marquantes (son chef d’œuvre contre le Brésil de Neymar en 2018), KDB devrait lui aussi goûter aux dernières émotions d’une Coupe du monde avec sa nation. Souvent sujet à des pépins physiques ces trois dernières années, le corps de celui qui soufflera sa 35e bougie le lendemain d’un Nouvelle-Zélande – Belgique à 5 heures du matin ne répond plus. Pour autant, son pied droit est toujours aussi délicieux et il pourrait bien régaler son grand pote Romelu Lukaku une dernière fois.

Jean-Ricner Bellegarde (Haïti, 27 ans)

Supporters de Strasbourg, à vos postes ! À 27 ans, le milieu formé à Lens va honorer avec Haïti sa première participation à la Coupe du monde… et sans doute la dernière. Qualifiés pour un Mondial pour la deuxième fois seulement de leur histoire après 1974, les Grenadiers ont surtout profité de l’absence des pays hôtes pour décrocher leur ticket. Pas sûr que la donne sera identique dans quatre ans. Bonjour, merci, au revoir.

→ Attaquants :

Cristiano Ronaldo (Portugal, 41 ans)

Le GOAT pourrait être tenté par une septième Coupe du monde en 2030. Pour se préparer, des sources mal informées affirment qu’il réfléchirait à disputer les prochains Enhanced games.

Kylian Mbappé (France, 27 ans)

Présent dans cette Dream team uniquement faire plaisir à tous ceux qui affirment qu’il est finito. Ont-ils pris rendez-vous le 19 juillet ?

Lionel Messi (Argentine, 38 ans)

Pourquoi sélectionner un petit attaquant de l’Inter Miami ? Tout simplement parce que cet été, la Pulga jouera son sixième et dernier Mondial. Il partage ce record avec Guillermo Ochoa et CR7 sans aucune pression : Leo a définitivement plié le game en 2022, quand il a soulevé la première Coupe du monde de l’Argentine post-maradonienne. Depuis, il s’est fait de nouveaux tatouages, a passé du temps avec ses gros chiens Hulk et Tobby et a ramené tous ses potes à Miami. La vie de Booba, mais avec Jules-Rimet sur le mur du salon.

MESSI MAGIC AT MILE HIGH! 🤩 pic.twitter.com/cJaO56dDhI — Major League Soccer (@MLS) April 18, 2026

→ Sur le banc :

Guillermo Ochoa, David Ospina, Sadio Mané, Mousa Al-Tamari, Donald Trump, Mohamed Salah, Sadio Mané, Son Heung-min, N’Golo Kanté, Riyad Mahrez, Neymar et toute la sélection de Curaçao.

Pour Ángel Di María, Cristiano Ronaldo, c’est le travail, et Lionel Messi, c’est le talent