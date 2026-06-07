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Pour Kalidou Koulibaly, « le Sénégal est la meilleure équipe du monde »

AL
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Pour Kalidou Koulibaly, « le Sénégal est la meilleure équipe du monde »

La France doit-elle trembler ?

Invité de l’After Foot sur RMC dimanche, le Sénégalais Kalidou Koulibaly n’a pas eu peur d’afficher haut et fort ses ambitions, à quelques jours du début du Mondial. « Je rêve grand. Pour moi, le Sénégal est la meilleure équipe du monde. On sait qu’il y a aussi d’autres équipes et d’autres joueurs, de classe mondiale. On sait que ce sera très difficile. Mon objectif, c’est que le Sénégal aille le plus loin possible et pourquoi pas aller jusqu’au bout. Ça passe par jouer des matchs, être humble, par le fait de souffrir et d’avoir beaucoup de discipline. Ça passe aussi par le fait de croire qu’on est capable de battre n’importe quelle équipe. Personne n’y croira pour nous, si on ne le fait pas nous-même. On sait qu’on est capable de faire une grande Coupe du monde », a déclaré l’ancien défenseur du Napoli.

« On sait que ce sera un match très important contre l’équipe de France, en ouverture. On veut toujours bien commencer les compétitions, ça passe par des victoires. Ce sera un match contre l’une des meilleures équipes au monde, la rencontre sera regardée. On va tout faire pour le gagner mais on va oublier ce qu’il s’est passé en 2002. On est en 2026 », a-t-il poursuivi, faisant allusion à cette fameuse victoire 1-0 en match d’ouverture, il y a 24 ans.

Si ça peut donner un surplus de motivation aux Bleus…

Il va faire très chaud dans le groupe de la France

AL

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