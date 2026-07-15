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Édouard Mendy obligé de payer une IRM à cause de la Fédé sénégalaise

EL
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Édouard Mendy obligé de payer une IRM à cause de la Fédé sénégalaise

C’est la honte… Depuis l’élimination du Sénégal par la Belgique, les polémiques se multiplient. Lundi, Abdoulaye Fall, président de la Fédération, a dressé le bilan, remettant notamment en cause le médecin de l’équipe durant la compétition. Si Kalidou Koulibaly a demandé au football sénégalais d’arrêter de se « ridiculiser », il a dû s’arracher les cheveux devant la dernière information en date.

Selon les informations de Sports News Africa, la Fédé n’aurait pas souscrit d’assurance médicale pour ses joueurs et son staff. Blessé lors de la deuxième journée contre la Norvège, Édouard Mendy en a fait les frais, sans mauvais jeu de mots. En effet, il aurait été contraint de payer de sa poche une IRM.

Il n’a pas dû se ruiner, mais ça la fout mal.

Koulibaly demande au Sénégal d’arrêter de se ridiculiser

EL

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