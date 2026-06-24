S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Sénégal

Gros coup dur pour Edouard Mendy et le Sénégal

EL
Réactions
Gros coup dur pour Edouard Mendy et le Sénégal

La tuile. Alors que le Sénégal est loin d’être qualifié pour les 16es de finale du Mondial 2026, après deux défaites inaugurales contre la France et la Norvège, voilà qu’il se retrouve sans son gardien et taulier, Edouard Mendy. Le portier aux 59 sélections est sorti sur blessure face aux Scandinaves, dans la nuit de lundi à mardi, et ne sera pas rétabli pour le match fatidique contre l’Irak lors de la dernière journée du groupe I, vendredi.

Mory Diaw préféré à Yehvann Diouf ?

Dans un communiqué publié dans la soirée de mardi, la Fédé sénégalaise a fait état d’une « blessure au genou gauche », ajoutant que « des examens médicaux complémentaires sont en cours afin d’évaluer avec précision la nature de sa blessure et de déterminer la suite de sa participation à la compétition ».

Ainsi, même en cas de qualification, il n’est pas certain de revoir Mendy titulaire. Si Yehvann Diouf semblait partir avec une longueur d’avance, c’est Mory Diaw qui a été choisi par Pape Thiaw pour remplacer le titulaire contre la Norvège.

Ça vaut bien un tweet, ça.

Revivez Norvège - Sénégal (3-2)

EL

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

So Foot Hors-série spécial Afrique

à partir de 6.90€



C'est une putain de bonne question !

Avez-vous regardé France-Irak jusqu'au bout ?

Oui
Non
Fin Dans 5h
90
54
01
Revivez Panama - Croatie (0-1)
Revivez Panama - Croatie (0-1)

Revivez Panama - Croatie (0-1)

Revivez Panama - Croatie (0-1)
00
Revivez Angleterre - Ghana (0-0)
Revivez Angleterre - Ghana (0-0)

Revivez Angleterre - Ghana (0-0)

Revivez Angleterre - Ghana (0-0)
32
Revivez Norvège - Sénégal (3-2)
Revivez Norvège - Sénégal (3-2)

Revivez Norvège - Sénégal (3-2)

Revivez Norvège - Sénégal (3-2)
50
Revivez Portugal-Ouzbékistan (5-0)
Revivez Portugal-Ouzbékistan (5-0)

Revivez Portugal-Ouzbékistan (5-0)

Revivez Portugal-Ouzbékistan (5-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.