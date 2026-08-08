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Bruges lance son championnat comme sur des roulettes

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Bruges lance son championnat comme sur des roulettes

  Club Bruges 3-0 Courtrai  

Buts : Hugo Vetlesen (30e), Carlos Forbs (68e) et Nicolo Tresoldi (74e) pour Bruges.

Après leur déconvenue en Supercoupe de Belgique contre l’Union saint-gilloise (1-1, 5-4 tab) et la perte de Christos Tzolis direction Arsenal, on aurait pu penser que le Club Bruges aurait des difficultés à se relancer. Le champion de Belgique en titre a même vécu des premières minutes compliquées contre le Courtrai du duo Goduine Koyalipou – Thierry Ambrose. Le temps de laisser au Sud-coréen Han-Beom Lee (arrivée de Midtjylland contre sept millions d’euros) l’occasion de se mettre à l’aise, auprès des vétérans Brandon Mechele et Yann Sommer.

Ce même défenseur central sera à l’origine du break des Blauw en Zwart avec une récupération haute qui se termine par un but de Carlos Forbs en quelques passes (2-0, 68e). Avant cela, une action toute aussi huilée collectivement conclue par Hugo Vetlesen avait permis d’ouvrir le score à la demi-heure. Enfin, histoire de mettre les points sur les i, l’Italien Nicolo Tresoldi transformera le penalty du 3-0, provoqué par leur ancien coéquipier Shandre Campbell.

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En même temps, avec la suppression des playoffs, on ne peut plus se permettre un démarrage en douceur.

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