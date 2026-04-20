Le Real Madrid évite la saison blanche

Club Bruges U19 1-1 (2-4 aux tab) Real Madrid U19

Buts : Lund-Jensen (64e) pour les jeunes Belges // Ortega (23e) pour les jeunes Espagnols

La saison du Real est réussie ! Et oui, encore un trophée européen pour le Real Madrid. Bon, c’est la Youth League, mais quand même : le Real a fait honneur à son statut en battant le Club Bruges aux tirs aux buts (1-1, 4-2 aux tab). L’équipe d’Álvaro López, lui même formé dans la capitale, avait déjà battu le PSG de cette façon en demi-finale. Et comme face aux Titis, c’est grâce à son portier, Javier Navarro, auteur de deux parades pendant la séance, que le Real s’en sort.

À Lausanne ce soir, dans une partie commentée par l’ancien entraîneur bordelais Bruno Irles, les 2006 de la Maison blanche a largement dominé mais s’est pourtant fait peur, Tobias Lund Jensen égalisant pour les Belges. Le Real remporte le trophée pour la première fois depuis 2020. Aucun joueur de cette promo n’évolue aujourd’hui avec les A.

Mbappé va vouloir devenir un présu.

Le coach de Bruges voit les trêves internationales comme des séjours au spa