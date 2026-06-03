Deschamps : « Un joueur de l'équipe de France n'est pas là pour recevoir, mais pour donner »

Les termes. Lors d’un entretien d’une trentaine de minutes pour France Inter, Didier Deschamps, plus loquace qu’à l’accoutumée, a assuré avoir « l’esprit tranquille » avant sa dernière Coupe du monde à la tête des Bleus avant de s’épancher sur son style : « Est-ce qu’on est le plus beau champion du monde ? Sincèrement, je ne vais pas être vulgaire, je pourrais l’être avec une formule magique, mais il y a des jeunes générations qui m’écoutent, a lâché DD. On n’est pas les plus forts, mais on a battu tous nos adversaires, les autres, on ne les a pas rencontrés. Est-ce qu’il y a d’autres façons d’arriver ? Oui, bien sûr. J’étais le premier à le dire. »

«Knysna ? Le moment où l’équipe de France a touché le fond »

Questionné ensuite sur la culture de la gagne, le sélectionneur de l’EDF a admis l’avoir en lui, tout comme ses joueurs, mais a tenu à insister sur les valeurs de son équipe : « Le plus important pour moi, l’objectif numéro 1, c’est l’équipe de France et ce qu’elle représente. Et à partir du moment où un joueur arrive à Clairefontaine, il n’est pas là pour recevoir, mais pour donner. Il a des devoirs. De par ce que représente ce maillot, et ce maillot est au-dessus de tout. » À huit jours du début du Mondial 2026, l’équipe de France jouera son avant-dernier match amical face à la Côte d’Ivoire ce jeudi.

Enfin, l’homme à la tête des Bleus depuis 2012 a dû répondre à une question sur Knysna. Après avoir déclaré : « Mon carnet de bord, vous ne l’aurez pas », et précisé qu’il n’était pas là, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille a été plus loin : « C’est le moment où l’équipe de France a touché le fond. Pire que ça, on ne pouvait pas. Il y a eu un avant et un après, forcément… comme moi j’ai connu. Je n’ai pas toujours été du bon côté, comme le fait de ne pas participer à la Coupe du monde (1994). Les États-Unis, j’ai regardé à la télé. »

Les joueurs sont prévenus.

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