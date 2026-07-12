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Destination exotique pour Kurt Zouma

TB
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Destination exotique pour Kurt Zouma

Visiblement, il a apprécié les lieux. Parti rejoindre les Émirats arabes unis l’hiver dernier pour y défendre les couleurs d’Al-Wasl (avec qui il n’a pas joué le moindre match), Kurt Zouma a trouvé un nouveau pied-à-terre dans le Golfe. Le défenseur central français s’est en effet engagé avec le Palm City FC, club créé en 2023 et tout juste promu en deuxième division nationale.

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« Nouveau chapitre, nouvelle aventure, et je suis impatient de commencer. Prêt à travailler dur, à repousser mes limites et à donner le meilleur de moi-même pour cette équipe », a-t-il écrit dans une publication Instagram pour annoncer ce transfert.

Le projet sportif a l’air dingue !

France-Espagne : une rivalité en devenir ?

TB

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