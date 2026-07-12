Des demi-finales déjà historiques

Jour de gloire pour les classementix. Pour la première fois depuis son instauration en 1993, les quatre premières équipes du classement FIFA se retrouvent qualifiées pour le dernier carré d’un Mondial.

Un stratagème de la FIFA

Quatre nations pour quatre places. Si l’Espagne domine le classement, elle est suivie par l’Argentine, la France et enfin l’Angleterre pour fermer la marche. Une situation inédite en huit éditions de la Coupe du monde depuis l’instauration du classement FIFA.

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Selon la BBC, cette grande première a été favorisée par la FIFA en personne puisque l’instance du football mondial a placé les quatre équipes dans des quarts de tableau distincts afin qu’ils ne puissent pas s’affronter avant les demi-finales si ils parvenaient à se hisser jusqu’à ce stade.

Reste désormais à voir si ce seront les deux premières nations au classement qui iront en finale.

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