Le duo Maldini-Leonardo pour redresser la sélection italienne

La bombe. La fédération italienne a annoncé ce samedi deux nouvelles arrivées, et pas n’importe lesquelles : Paolo Maldini et Leonardo. Longtemps espéré par le nouveau président de la FIGC, Giovanni Malago, le premier a été nommé directeur technique.

L’ancien défenseur central sera assisté dans sa tâche par Leonardo, dans un rôle de conseiller. Le travail de Maldini s’annonce colossal puisqu’il supervisera toutes les sélections italiennes, l’encadrement, les filières de formation et détection.

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La reconstruction est en marche ?

Le nouveau binôme aura aussi la lourde responsabilité de choisir le futur sélectionneur de la Nazionale, suite au licenciement de Gennaro Gattuso en avril dernier. Roberto Mancini, vainqueur de l’Euro 2021 avec l’Italie, et Antonio Conte sont à ce jour les prétendants les plus sérieux pour le poste.

Maldini et Leonardo auront pour mission de redresser l’Italie, quadruple vainqueur de la Coupe du monde mais qui n’est pas parvenue à se qualifier aux trois dernières éditions.

On se frotte déjà les mains.

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