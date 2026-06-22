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La Fédé de foot italienne a un nouveau patron

ABS
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La Fédé de foot italienne a un nouveau patron

Oui, le foot continue en Italie. Pas qualifiés pour ce Mondial américain, les Italiens entament la lente reconstruction de leur football. Après la récente démission de Gabriele Gravina se tenaient ce lundi matin les élections pour élire le nouveau président de la fédé italienne.

C’est Giovanni Malago qui a remporté la mise, avec 68,58% des voix. Entrepreneur et grand homme du sport italien, il a longtemps présidé le comité national olympique italien.

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Un énorme chantier

Outre les fiasco de la Nazionale, Malago devra aussi faire face à un nombre incalculable de chantiers pour rehausser le niveau général du foot italien. Formation, performances européennes des clubs, questions financières : tout semble poser problème et tout est à revoir.

On ne peut que lui souhaiter bonne chance ! Et bon courage, aussi.

Gianni Infantino taille l’Italie

ABS

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