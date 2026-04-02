Le président de la Fédé italienne sur le départ

C’est l’heure de faire le ménage. Quelques jours après la nouvelle élimination aux portes du Mondial, les têtes du football italien devraient tomber une par une. Selon la Gazzetta dello Sport, Gabriele Gravina, le président de la fédération, pourrait démissionner de son poste.

La goutte de trop

Un conseil fédéral exceptionnel va se tenir après la déroute contre la Bosnie et, comme en 2017 après la non-qualification en Russie, l’Italie cherche à remplacer ses dirigeants.

Réélu en 2025, Gravina ne semble cette fois plus en mesure de se maintenir : la porte est grande ouverte. La commission a 90 jours pour trouver un nouveau patron. Gattuso pourrait lui emboîter le pas, toujours selon le média italien. Reste maintenant à savoir qui osera reprendre les rênes d’une nation déchirée.

La Nazionale perd très gros.

L'Italie viserait une légende pour remplacer Gattuso