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Sans Mondial, l’Italie fait une croix sur une grosse rentrée d’argent

AR
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Sans Mondial, l’Italie fait une croix sur une grosse rentrée d’argent

Humiliée jusqu’au bout. Quelques heures après être tombée dans le piège de la Bosnie-Herzégovine à Zenica, l’Italie pourrait perdre gros. La Gazzetta dello Sport estime que la fédération italienne dit ciao à 30 millions d’euros de revenus. 

Maline ou lucide, la Fédération italienne avait validé son budget 2026 sans y intégrer une présence au Mondial, pour éviter un fiasco financier. La FIGC avait donc prévu un déficit de 6,6 millions d’euros qui aurait pu être compensé par une qualification.

Le jackpot passe sous le nez

Manque de pot, puisque les Azzurri resteront à la maison cet été, la fédération peut dire adieu à de beaux coups de pouce financiers de la FIFA. Entre autres : 10,5 millions de dollars promis à chaque participant, sans oublier les primes de parcours qui s’élèvent à 11 millions d’euros pour les huitièmes, 14 millions pour les quarts, et 45 millions d’euros pour le grand champion.

De plus, toujours selon la Gazzetta dello Sport, la non-qualification entraîne la perte automatique de 9,5 millions et 10 millions d’euros pour tout ce qui concerne l’extrasportif, avec la vente des maillots et des nouveaux sponsors.

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AR

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