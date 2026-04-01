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Gianluigi Donnarumma se venge du gardien bosnien... pour rien

EA
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Gianluigi Donnarumma se venge du gardien bosnien... pour rien

On avait le vol du Louvre, on a maintenant celui du stade Bilino Polje. Après la défaite de l’Italie face à la Bosnie (1-1, 4-1 T.A.B.), Gianluigi Donnarumma et le gardien bosnien Nikola Vasilj se sont accrochés. Ce dernier a accusé l’Italien d’avoir déchiré ses notes concernant les habitudes sur penalty des tireurs adverses.

Le coupable était… un ramasseur de balles

Selon le journal bosnien Sport Sport, Gigio aurait agi de la sorte par vengeance, puisque lui-même ne retrouvait plus son bout de papier. Il aurait alors cru que son homologue était le coupable. En retour, il a endommagé les notes de son rival… Les géants qui agissent comme des gamins.

Sauf que, toujours selon le média bosnien, Vasilj n’aurait rien volé du tout. Ce serait un ramasseur de balle qui aurait chipé le papier du gardien italien. Sans leurs antisèches, les deux gardiens n’ont arrêté aucun penalty, mais ce sont finalement Pio Esposito et Bryan Cristante qui ont respectivement envoyé une praline en tribune et touché la barre, offrant la qualification historique à la Bosnie.

Après les serviettes, les bouts de papier. Sacrés ramasseurs de balles.

Clément Turpin est dans le collimateur de l’Italie

EA

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