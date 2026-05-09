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  • N2
  • J29
  • Bordeaux-Les Herbiers (1-0)

Bordeaux garde espoir

TB
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Bordeaux garde espoir

À quoi ça tient, l’espoir ? Revenus à une toute petite longueur de la Roche-sur-Yon, les Girondins de Bordeaux peuvent encore espérer chiper la première place de leur poule A de National 2 sur le fil. Un doux rêve toujours en vie avant la dernière journée, grâce à une courte mais extrêmement précieuse victoire face aux Herbiers, ce samedi (1-0). Un succès qui aura mis longtemps à se dessiner, les joueurs du club au scapulaire peinant à se montrer dangereux.

C’est finalement sur un penalty concédé juste après l’heure de jeu que la partie bascule. Royce Openda ne se fait pas prier pour faire exulter les 27 000 personnes venues garnir les travées du Matmut Atlantique pour le dernier match de la saison à domicile. Un but, trois points et des calculs relativement simples : après la victoire des Yonnais contre Chauray (4-1), il faudra faire mieux qu’eux lors de l’ultime journée, dans une semaine tout pile.

L’heure de la baignade n’a pas encore sonné.

Le président de La Roche-sur-Yon «  se baignera dans les larmes des Bordelais »

TB

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