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Les Girondins pourraient évoluer en National 1 la saison prochaine !

TC
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Les Girondins pourraient évoluer en National 1 la saison prochaine !

Quand c’est bien, il faut le dire aussi. En l’occurrence, les Girondins de Bordeaux, deuxièmes du groupe A de National 2, pourrait bien évoluer en National la saison prochaine. Attention, cette « surprise » n’est pas le fruit de résultats sportifs, mais plutôt la conséquence du changement de nom impulsé par la Fédération Française de Football. Puisque l’actuel National va devenir la Ligue 3, le National 2 deviendrait logiquement le National 1, tandis que toutes les autres compétitions nationales grimperaient d’un étage chacun. Déçu ?

Plus valorisant pour les clubs

Auprès de Ouest-France, le président du FC Fleury et de l’U2C2F (le syndicat des clubs nationaux), Pascal Bovis, a avancé l’argument que ces nouvelles appellations seraient « plus valorisantes pour les clubs ». La FFF a reconnu avoir évoqué le sujet lors d’une séance le 16 avril, tout en expliquant qu’« aucune décision ferme n’a été prise ». Affaire à suivre.

Et Gérard Lopez n’a toujours rien à voir là dedans.

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TC

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