Le président de La Roche-sur-Yon «  se baignera dans les larmes des Bordelais »

La guerre de Vendée est déclarée. Depuis le début de la saison, le Vendée Foot Club La Roche et les Girondins de Bordeaux sont au coude-à-coude pour obtenir le précieux sésame : une place en Ligue 3 la saison prochaine. À deux journées de la fin, le club du 85 a un tout petit point d’avance après une remontée spectaculaire du club au scapulaire. Ce samedi, les Vendéens jouent à domicile contre Chauray tandis que les hommes de Rio Mavuba reçoivent un autre club du département chère à Robespierre, Les Herbiers.

À quelques heures de ce duel à distance, le président du club yonnais Christophe Chabot s’est exprimé dans les colonnes de Ouest-France. Spoiler : il n’y est pas allé de main morte et reste optimiste quant à la réussite des siens. « Je suis relativement confiant. Je pense qu’on va finir le travail », a-t-il déclaré d’emblée.

« On se baignera dans leurs larmes le dernier soir »

Mr. Chabot a aussi répondu à une question sur un sondage indiquant que 59 % des gens estiment que La Roche va se faire croquer par Bordeaux. « Merci aux Bordelais d’annoncer qu’ils vont passer devant nous, parce qu’on se baignera dans leurs larmes le dernier soir. » Et d’ajouter : « Maintenant, il n’y a plus de calcul. On va pouvoir pratiquer ce que j’appelle le hourra football. Il faut foncer. Il faut se mettre en confiance très vite et marquer des buts. »

Pleurera bien qui pleurera le dernier.

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