On connaît le montant de l'amende de Tchouaméni et Valverde

Le verdict est tombé. Suite à l’affaire Tchouaméni-Valverde, le Real Madrid a annoncé ce vendredi la sanction financière pour les deux joueurs, qui se sont supposément battus à deux reprises à l’entraînement ces derniers jours. Les milieux de terrain écopent de 500 000 euros d’amende.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 8, 2026

Dans un communiqué publié ce vendredi, le club merengue a annoncé que les deux joueurs se sont excusés : « Les deux joueurs ont comparu aujourd’hui devant l’instructeur chargé de la procédure. Au cours de cette comparution, les joueurs ont exprimé leurs regrets les plus sincères pour ce qui s’est passé et se sont présenté mutuellement leurs excuses. Ils ont également présenté leurs excuses au club, à leurs coéquipiers, au staff technique et aux supporters, et se sont tous deux mis à la disposition du Real Madrid pour accepter la sanction que le club jugerait appropriée »

Victime d’un traumatisme crânien suite à son différend avec l’ancien milieu bordelais, l’international uruguayen, admis à l’hôpital près du centre d’entraînement du Real pour se faire poser plusieurs points de suture après avoir été blessé au visage, est forfait pour le Clásico, qui pourrait permettre aux Blaugranas d’être sacrés champions d’Espagne pour la 29ᵉ fois de leur histoire. Tout comme son coéquipier, Tchouaméni n’est pas suspendu par son club, et devrait donc pouvoir être apte pour la rencontre.

Ça n’empêchera pas Lewandowski de faire la célébration.

Szczęsny et Lewandowski font semblant de se battre à l’entraînement