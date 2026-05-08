La qualification du Rayo Vallecano offre un beau cadeau à l'Espagne

Jackpot. Grâce à la victoire face à Strasbourg (0-1) et à la qualification du Rayo Vallecano en finale de la Ligue Conférence jeudi, l’Espagne peut se frotter les mains ce vendredi matin. La performance des joueurs d’Inigo Pérez permet au pays de conserver sa deuxième place à l’indice UEFA la saison prochaine. En effet ce succès du club madrilène permet d’engranger assez de points pour lui permettre de ne plus être rattrapée par l’Allemagne, troisième.

Cinq clubs espagnols en C1

Le penalty manqué par Julian Enciso à la 90ᵉ+3 minute a eu un impact important puisque si l’international paraguayen l’avait converti et que la rencontre s’était soldée par un match nul contre le RCSA, l’Espagne aurait dû attendre encore un peu, d’autant que Fribourg s’est hissé en finale de Ligue Europa.

Conséquence directe de ce succès, la Liga aura cinq clubs de qualifiés pour la prochaine Ligue des champions. À quatre journées de la fin du championnat espagnol, les heureux élus sont : le FC Barcelone, le Real Madrid, Villarreal, l’Atlético Madrid et le Bétis Séville, qui compte six points d’avance sur le Celta Vigo.

La lutte sera acharnée.

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