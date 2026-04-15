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Une légende du Real Madrid s’éteint à 96 ans

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Une légende du Real Madrid s’éteint à 96 ans

Un jour d’Europe noir à la Maison-Blanche. Le Real Madrid annonce le décès de José Emilio Santamaría, à l’âge de 96 ans, dans un communiqué, mercredi matin. L’ancien défenseur uruguayen naturalisé espagnol a laissé son empreinte dans l’histoire du club merengue à la suite d’un passage couronné de succès de 1957 à 1966 : il a remporté 12 titres, dont 4 coupes d’Europe des clubs champions et 6 championnats d’Espagne en 337 matchs.

Le plus espagnol des Uruguayens

Santamaría a d’abord porté le maillot de l’Uruguay entre 1952 et 1957, avant de poursuivre sa carrière internationale avec l’Espagne (1958-1962), à une époque où les joueurs pouvaient changer de sélection à volonté. À la fin de sa carrière, le natif de Montevideo est resté fidèle au pays ibérique, en entraînant l’Espanyol (1971-1977) et la sélection espagnole lors de la Coupe du monde 1982.

La fin d’un véritable Madrilène dans l’âme.

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CT

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