Le fils de Marcelo appelé en sélection jeune espagnole

Pas d’histoire de tel père tel fils.

Enzo Alves Vieira (13 ans), fils du latéral gauche brésilien, Marcelo, a été appelé en sélection. Cependant, il ne représentera pas le même pays que son père puisque c’est l’Espagne qui l’a convoqué. Attaquant très prolifique, ses chiffres peuvent expliquer cet appel puisqu’il est déjà auteur de 32 buts en 14 matchs depuis le début de la saison 2022. Arrivé en 2017, il a signé en décembre dernier un premier contrat de trois ans avec le club où a évolué son père pendant plus de 15 ans. Il est aujourd’hui en équipe première Infantil, quatrième catégorie de la Fábrica, le centre de formation du Real Madrid.

🚨🇪🇸 ¡Enzo Alves Vieira, el hijo de Marcelo, jugará con España! https://t.co/etCx6HUMof — MARCA (@marca) April 18, 2023

Son paternel, âgé de 34 ans, parti de la Maison Blanche en 2022 pour rejoindre la Grèce et l’Olympiakos, est aujourd’hui à Fluminense. Avec 25 titres, il est notamment le joueur le plus titré de l’histoire du club, devant Karim Benzema et Paco Gento (24).

Niveau coupe (de cheveux), par contre, la comparaison se tient.

