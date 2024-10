Don du Real Madrid, joueuses de Valence… les clubs espagnols solidaires face aux inondations

Comment dit-on « l’union fait la force » en espagnol ?

Depuis mardi, le sud-est de l’Espagne est sinistré à cause de violentes inondations. Plus de 150 personnes sont décédées et toute assistance est évidemment bonne à prendre. Face à une telle catastrophe naturelle, les clubs de foot espagnols ont justement décidé d’aider leurs compatriotes.

Ce jeudi, le Real Madrid a annoncé faire un don d’un million d’euros dans le but de venir en aide aux « nombreuses familles qui se trouvent dans une situation critique ». Du côté de Valence, ville particulièrement impactée par le sinistre, des joueuses du Valencia CF, Paula Sancho, Claudia Florentino, Asun Martinez et Ainhoa Alguacil, se sont mobilisées à titre individuel. « Sans réfléchir, après l’entraînement, elles se sont rendues à Paiporta, chargées de sacs à dos, de valises et de voitures pour distribuer de l’eau et de l’aide », a dévoilé une journaliste ibérique.

Alice Marques, Française évoluant à Valence, racontait l’ampleur des dégâts dans la région.

À 28 ans, un ancien joueur de Valence décède dans les inondations