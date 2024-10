Le car du Real Oviedo vandalisé avant son match de Coupe du Roi

Les bus, nouvelles cibles des abrutis.

Mauvaise surprise au réveil pour la délégation du Real Oviedo (2e division espagnole) : alors que le club de Santi Cazorla défie le Real Ávila ce jeudi sur le terrain du pensionnaire de 4e division au premier tour de la Coupe du Roi, les Asturiens ont retrouvé leur bus totalement saccagé au petit matin. Un acte de vandalisme dénoncé par le Real Oviedo, et partagé sur les réseaux sociaux du club.

El #RealOviedo lamenta los daños que ha sufrido esta noche su autobús oficial estacionado, y reitera su rechazo a cualquier tipo de violencia en el deporte. Los hechos están en manos de @policia, a la que agradecemos su predisposición y trabajo. Conscientes de que este hecho… pic.twitter.com/ldg5qOiE8e — Real Oviedo (@RealOviedo) October 31, 2024

Si le club en profite pour réitérer son rejet de tout type de violence dans le sport, l’actuel 8e de Liga Adelante a eu des mots très classes à l’égard du club hôte : « Nous sommes conscients que cet incident isolé ne représente ni le club d’Ávila ni le peuple castillan, et nous sommes reconnaissants du bon traitement et de l’accueil reçus ici. On se voit à 20h ! »

La grande classe.

