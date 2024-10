Le Bayern Munich dépose plainte après l’attaque de son car à Barcelone

Et sur ce coup-là Raphinha n’y est pour rien.

Selon les informations de Bild, le Bayern Munich a décidé de déposer une plainte officielle auprès de l’UEFA après les incidents survenus en Catalogne ce mercredi, en amont du match de Ligue des champions face au FC Barcelone (4-1). Le bus transportant les Allemands avait été sauvagement attaqué par des jets de pierre, endommageant le véhicule et brisant plusieurs vitres, alors qu’il montait la colline de Montjuïc pour rejoindre le stade olympique.

Bayern's team bus was attacked with stones on the way to the Montjuïc stadium on Wednesday evening. There was damage to a window and to the driver's door, but fortunately no one was injured. Bayern have reported the incident to UEFA, which will launch an investigation [@BILD] pic.twitter.com/hrLGpCV2xV

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 25, 2024