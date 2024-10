Raphinha et le Barça dévorent le Bayern Munich

FC Barcelone 4-1 Bayern Munich

Buts : Raphinha (1re, 45e et 56e) et Lewandowski (36e) pour le Barça // Kane (18e) pour les Bavarois

Sur les hauteurs de Montjuïc en ce mercredi soir de Ligue des champions, le FC Barcelone s’est écrasé contre le Bayern Munich et n’en a fait qu’un tapis (4-1). Succès dessiné par Raphael Dias Belloli, 27 ans, capitaine.

Raphinha voit triple

Oui, à peine le temps de se poser sur le canapé ou de trouver son siège au stade que Raphinha a décidé de frapper. En effet, le Brésilien n’a pas attendu pour ouvrir le score, lancé dans la profondeur par Fermín López et tout à son aise au moment de conclure en éliminant Manuel Neuer (1-0,1re). Pas de quoi refroidir les Bavarois cependant, rapidement devenus maîtres du ballon, notamment grâce aux ailiers Serge Gnabry et Michael Olise (qui n’est pas forcément meneur de jeu). Après avoir vu son but annulé sur une position de hors-jeu logique, Harry Kane a ainsi profité de l’excellent centre du premier cité afin de reprendre le cuir du droit, sans laisser la moindre chance à Iñaki Peña (1-1, 18e). Sans le savoir, les hommes de Vincent Kompany allaient, malheureusement pour eux, entrer dans une lente léthargie. Incapables de surfer sur la dynamique de ce pion, les visiteurs ont effectivement laissé leurs hôtes se reprendre, jusqu’à faire la différence avant la pause. D’abord avec Robert Lewandowski, encore servi par Fermín López – en dépit d’une possible faute sur Kim Min-jae – qui a marqué en renard (2-1, 36e), puis avec Raphinha, dont l’enroulé venu de la gauche a trompé Neuer (3-1, 45e).

RAPHINHA C'EST COMPLÈTEMENT FOU ! 💥 L'ouverture magnifique de Yamal pour servir le Brésilien sur un plateau, et inscrire un triplé ! 😍#FCBFCB | #UCL pic.twitter.com/kWttAEgj2g — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 23, 2024

Au retour des vestiaires, si l’on a alors pensé que la révolte munichoise allait avoir lieu, c’était se foutre un poteau de corner dans la tronche. Car Raphinha a décidé de n’en faire qu’à sa tête. Lamine Yamal à la passe en profondeur, l’ancien Rennais n’a eu qu’à s’emmener le ballon avant de croiser une frappe au sol, visiblement trop puissante pour Manuel Neuer – pas vraiment exempt de tout reproche ce mercredi (4-1, 56e). Les entrées de Leroy Sané ou Kingsley Coman n’auront été que du vent, le Français se contentant d’un enroulé trop enlevé (68e). La victoire du Barça a été logique, Vincent Kompany a encore du travail , sa défense tout autant. Raphinha lui, peut rigoler et danser.

