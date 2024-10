Pronostic Barcelone Bayern : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Barcelone – Bayern : un choc spectaculaire

L’affiche de ce mercredi en Ligue des champions nous amène en Catalogne avec l’habituel choc entre le FC Barcelone et le Bayern Munich, qui nous a régulièrement offert des matchs incroyables. Ce match a pris encore un peu plus de saveur cet été puisque le club catalan a recruté Hansi Flick, l’ancien entraîneur bavarois. Le technicien allemand a relancé son équipe en Liga qui est en tête devant le Real Madrid avec 3 points d’avance, avant le Clásico de dimanche prochain. Surpris à Osasuna, les Barcelonais se sont relancés depuis en dominant successivement Alavés et le FC Séville. Lors de ces 2 rencontres, un ancien du Bayern s’est mis en évidence, Robert Lewandowski. En effet, le Polonais avait signé un triplé contre les Basques puis un doublé contre les Andalous. Avec 12 buts, l’avant-centre blaugrana est le meilleur buteur de la Liga avec 12 réalisations. Sur la scène européenne, le Barça a connu un faux pas d’entrée en s’inclinant face à Monaco à 10 contre 11 (2-1) mais s’est repris face aux Young Boys de Berne (5-0). Malgré la blessure de Ter Stegen, le club catalan compte un effectif de grande qualité avec Yamal, Raphinha, Pedri, et le retour de Gavi.

En face, le Bayern sort d’un exercice délicat au cours duquel le club bavarois a seulement fini en 3e position. Cet été, les dirigeants ont misé sur Kompany pour insuffler un vent nouveau sur le club. Le technicien belge a apporté sa touche, puisque les Bavarois ont pris les commandes de la Bundesliga. Le week-end dernier, le Bayern a souffert pendant 45 minutes avant de trouver la faille par un Harry Kane toujours aussi décisif, auteur d’un triplé. En Ligue des champions, les Bavarois ont parfaitement débuté avec une balade face au Dinamo Zagreb (9-2). En revanche, les hommes de Kompany se sont inclinés contre Aston Villa (1-0). Ce choc s’annonce très spectaculaire entre deux équipes qui ne peuvent plus se permettre de faux pas pour jouer le top 8. De plus, cette affiche met aux prises deux des meilleurs buteurs européens avec Kane et Lewandowski. En plus, de sa star, on retrouvera côté bavarois Olise, Coman, Gnabry, etc. Cette abondance de talents devrait nous permettre d’avoir une rencontre spectaculaire, riche en buts.

