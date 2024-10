Raphinha, l'homme des grands soirs

Une décennie, c’est le temps qu’il a fallu au FC Barcelone pour retrouver le goût de la victoire face au Bayern Munich. Depuis la demi-finale aller de la saison 2014-2015, les Blaugranas ne s’étaient plus jamais imposés face aux Bavarois, avec comme point d’orgue l’humiliation suprême lors des quarts de finale de l’édition 2020, lorsque les coéquipiers de Thomas Müller avaient infligé un cinglant 8 à 2 à ceux de Lionel Messi. Une plaie dans l’histoire barcelonaise qui s’est refermée ce mercredi soir à la faveur d’un triplé de Raphinha, brassard autour du bras, avec un score final de 4 buts à 1. Le Barça a mis fin à une petite malédiction et, surtout, s’est trouvé un homme fait pour les grands soirs.

Du statut d’indésirable à celui d’indispensable

Arrivé de Leeds à l’été 2022 pour un montant d’environ 50 millions d’euros, Raphinha a mis du temps à s’acclimater à la ville de Gaudí. Après deux saisons à alterner le bon mais surtout le moins bon, jusqu’à même entraîner des spéculations sur un potentiel départ de Barcelone, l’ailier brésilien a même admis en juin dernier avoir pensé à « tout abandonner à cause de problèmes personnels et professionnels. J’ai pensé abandonner, quitter le football. » Seulement quelques mois plus tard, Raphinha semble enfin s’être fait une place dans les cœurs barcelonais.

La première pierre a peut-être été posée en avril dernier lors du quart de finale face au Paris Saint Germain. Il avait signé un doublé au match aller, son premier avec le Barça, et le premier but de la soirée lors du retour, qui semblait alors promettre une place dans le dernier carré de la compétition au Barça, avant que Ronald Araújo ne vienne tout envoyer au tapis avec son expulsion. Oui, Barcelone avait fini par s’effondrer et le Brésilien n’avait cette fois pas réussi à sauver son équipe pour l’envoyer un peu plus loin dans la compétition, mais il fallait voir plus loin : il venait de disputer une double confrontation fondatrice et les premiers matchs du reste de sa vie catalane.

Et maintenant, le Clásico ?

Après le départ de Xavi Hernandez, c’est Hansi Flick qui a pris la relève sur le banc catalan, une aubaine pour l’ancien joueur du Stade rennais, bien décidé à s’imposer sur le front de l’attaque. Sous les ordres du technicien allemand, Raphinha a retrouvé de la confiance et a même été désigné comme l’un des cinq capitaines du club et a surtout retrouvé sa pleine efficacité, aussi bien en championnat qu’en C1. Buteur avant même la première minute de jeu, le numéro 11 barcelonais a mis fin à 394 minutes de disette des Blaugranas face au Bayern. Une ouverture du score précoce qui s’est accompagnée de deux nouveaux bijoux qui ont assuré la victoire aux Catalans.

RAPHINHA C'EST COMPLÈTEMENT FOU ! 💥 L'ouverture magnifique de Yamal pour servir le Brésilien sur un plateau, et inscrire un triplé ! 😍#FCBFCB | #UCL pic.twitter.com/kWttAEgj2g — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 23, 2024

Si c’est de lui que la lumière a jailli, c’est avant tout l’ensemble du collectif barcelonais que le joueur a voulu mettre en avant à la fin de la rencontre au micro de Movistar + : « Je suis très heureux pour le match, pour ce que nous avons tous fait, parce que c’était un bon match en tant qu’équipe. » Une 100e sous le maillot blaugrana célébrée de la meilleure des manières pour Raphi, qui en conférence de presse avait assuré vouloir « fêter les 100 matchs après le match et avec une victoire ». Il ne sera pas le Brésilien à ramasser un Ballon d’or en début de semaine prochaine, mais ce n’est pas très important. Il n’a pas besoin de ça pour s’éclater dans sa nouvelle vie au Barça (9 buts, 8 passes décisives depuis le début de saison) et sait que le rendez-vous le plus important à venir, ce sera samedi soir, à Santiago Bernabeau pour le Clásico. Un grand soir, encore un, à marquer de son empreinte.

Raphinha et le Barça dévorent le Bayern Munich