Bruno Genesio a préféré la victoire contre l’Atlético que celle face au Real

Mais où s’arrêtera Pep ?

En allant cogner l’Atlético de Madrid sur sa pelouse, ce mercredi (1-3), après avoir écœuré le Real lors de la journée précédente à domicile (1-0), le LOSC de Bruno Genesio est entré dans l’histoire. Jusqu’ici, seuls Chelsea en 2020-2021 et Manchester City en 2021-2022 étaient parvenus à s’offrir les deux mastodontes madrilènes lors de la même saison.

1 – Lille est le 1er club français à s’imposer contre les 2 clubs de Madrid en compétition européenne (1-0 v Real, 3-1 v Atlético) ainsi que le 3e toutes nationalités confondues à y parvenir sur une même saison après Chelsea en 2020/21 et Manchester City en 2021/22. Señor. pic.twitter.com/K0BVqqgJcS — OptaJean (@OptaJean) October 23, 2024

Aussi, après Pep Guardiola, José Mourinho et Carlo Ancelotti, Bruno Genesio a ajouté Diego Simeone à son tableau de chasse. « C’est valorisant. Mais ce n’est pas moi qui domine tous ces grands coachs. Cela montre qu’on travaille bien avec tous mes joueurs et tous mes staffs, qui donnent tout. C’est très valorisant de coacher des équipes et des joueurs comme ça », a déclaré l’entraîneur lillois après la rencontre.

Validé par Diego Simeone

Et de poursuivre : « On sait que la C1 transcende. Il y a une préparation mentale différente. J’étais en colère après Monaco (0-0), mais ce soir, on a tout bien fait, entre le respect de notre plan de jeu et nos ambitions dans le jeu. On bat une équipe qui n’a pas perdu depuis longtemps. Cette performance et cette victoire sont supérieures à celle du Real. Ce soir, on a été meilleurs que l’Atlético. »

Une soirée couronnée par les éloges de Diego Simeone au micro de Canal+ : « Genesio est un entraîneur génial. Il le démontre tout le temps. »

Thiago Motta peut trembler.

