Le propriétaire du LOSC milite pour la Ligue 1 sur une seule chaîne

Très discret dans les médias, le propriétaire néerlandais du LOSC Maarten Petermann est revenu sur la situation des droits TV dans le foot français, dont 50% des versements du mois de février sont toujours bloqués par le diffuseur actuel, dans l’attente d’une décision de justice. Dans un entretien à L’Équipe, l’actionnaire du fonds d’investissements luxembourgeois Merlyn Partners estime que la cohabitation DAZN-beIN n’est pas viable pour le championnat, et milite pour une seule et même chaîne pour diffuser la Ligue 1.

« Le ticket DAZN-belN n’est pas une option financièrement viable, en partie à cause du piratage, en partie pour d’autres raisons, estime Petermann. Tous les matchs de L1 doivent vraiment être diffusés au même endroit pour que le supporter n’ait qu’un abonnement. Que ce soit par une plateforme gérée par la Ligue ou via un diffuseur prêt à payer le juste prix pour que les clubs puissent être en concurrence. »

Au soutien de Nasser al-Khelaïfi et Vincent Labrune

Le boss du LOSC est également revenu sur la récente fuite de la réunion des présidents de Ligue 1, et vole au secours de Nasser al-Khelaïfi : « Quand vous avez toutes les infos, vous comprenez l’agacement de Nasser. Être attaqué juste parce que les gens ne savent pas ce que vous avez fait pour essayer d’aider, ça peut faire monter les émotions. » Soutien de Vincent Labrune, Petermann reconnaît que le président de la LFP « a sa part de responsabilité », tout en nuançant : « Mais c’est beaucoup plus compliqué, surtout avec cette histoire de rupture avec Canal+. Elle a laissé des traces et doit être réglée une bonne fois pour toutes. »

Dans cette situation, Petermann a confié une mission à son président Olivier Létang, en lui demandant « de diriger l’effort de réduction des coûts au sein de la société commerciale au nom de tous les autres clubs. Il doit se battre pour chaque euro destiné à venir soutenir les 18 clubs. C’est triste de voir que cela prend du temps. »

Dur, dur d’être un président en Ligue 1.

