Maxime Saada assure que Canal+ ne peut pas intervenir sur le dossier des droits TV

Canal met La Fièvre à la Ligue 1.

Dans ce joyeux bordel qu’est la course aux droits TV pour diffuser la Ligue 1, Canal+ n’a plus aucun rôle à jouer. Diffuseur historique du championnat français, le groupe a affirmé depuis plusieurs mois son refus de prendre part au dossier. Refus désormais entériné par son président Maxime Saada devant l’ARCOM ce lundi. Et pour cause, le groupe n’a simplement pas l’argent nécessaire pour intervenir, comme le relate L’Équipe. « Nous sommes souvent taxés d’énervement, de rancœur ou d’amertume, je peux comprendre pourquoi, mais le sujet est essentiellement économique », a déclaré le président du groupe.

« Canal+ a tenté face à Mediapro puis face à Amazon puis avec DAZN il y a encore quelques mois de revenir dans le jeu de la compétition de la Ligue 1. La LFP ne l’a pas souhaité et Canal+ n’a eu d’autres choix que d’allouer ses ressources, qui restent relativement rares, sur d’autres compétitions, en particulier la Ligue des champions. Donc nous n’avons plus les moyens aujourd’hui d’intervenir dans ce dossier », a-t-il acté. Canal+ a rappelé à l’ARCOM avoir renouvelé les droits de diffusion de plusieurs autres compétitions de football, notamment l’ensemble des coupes d’Europe jusqu’en 2027, la Premier League jusqu’en 2028 et l’Arkema Premier League jusqu’en 2029. Côté Ligue 1, le dossier des droits TV reste ouvert, les deux propositions – une chaîne 100% Ligue 1 avec l’aide de Warner Bros et une diffusion par DAZN – n’ayant toujours pas été départagées.

No money, mo problems.

