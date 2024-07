Warner Bros pourrait acquérir les droits TV de la Ligue 1

Un Reims-Toulouse diffusé par Warner Bros : qui pour jouer le rôle de Harry Potter ou du Joker ?

Un nouvel acteur est apparu dans les discussions autour des droits télé de la Ligue 1. D’après Arthur Perrot, journaliste pour RMC Sport, la société américaine Warner Bros Discovery a en effet formulé une offre ce vendredi pour diffuser les matchs du championnat français – qui commence le week-end du 16 août. Il y aurait, sur sa plateforme Max, toute la Ligue 1, d’autres contenus sportifs comme des sports d’hiver ou le calendrier ATP de tennis, ainsi que des séries. Plus tôt dans la journée, et alors que le conseil d’administration de la LFP s’est réuni pour avancer sur ce dossier des droits TV, la plateforme DAZN a fait une offre de 375 millions d’euros par an pour huit matchs sur neuf. L’entreprise britannique avait déjà fait une offre de 400 millions d’euros en juin, refusée par la LFP. Enfin, toujours selon RMC Sport, beIN SPORTS n’a pas transmis d’offre à la Ligue à ce jour.

Si l’accord entre Vincent Labrune et Warner Bros Discovery aboutit, l’objectif sera d’offrir un abonnement de 12 mois à 27,99 euros mensuels, pour l’ensemble du catalogue Warner et la Ligue 1. Un test de diffusion est prévu le 15 juillet prochain.

🚨📺 La LFP a signé hier un accord avec Warner Bros Discovery. La partie technique est prête. Reste à finaliser l’organisation éditoriale et de production. Un test de diffusion est prévu le 15 juillet.@RMCsport #RMCLive #DroitsTV — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) July 5, 2024

La LFP organise un collège ce samedi pour statuer sur ces deux offres.

