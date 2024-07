Une offre au rabais de DAZN pour la Ligue 1

Bientôt les droits de la Ligue 1 en brocante.

Si la Ligue 2 a trouvé preneur il y a quelques semaines, la Ligue 1 attend encore son diffuseur. La LFP explore ainsi des pistes alternatives, tandis que les clubs s’inquiètent du manque d’argent à venir. Parmi les candidats à la diffusion du championnat de France, DAZN aurait donc transmis une nouvelle offre, selon les informations de L’Équipe. La proposition est estimée à 375 millions d’euros par saison, pendant cinq ans, bien en deçà des espérances de Vincent Labrune, toujours dans l’attente du milliard.

Ces 375 millions correspondraient à la diffusion des meilleurs matchs par journée, soit les lots 1, 2 et 4. Pour les matchs restants, la LFP espère trouver un accord avec un autre diffuseur, à hauteur de 75 à 125 millions d’euros, afin d’atteindre tant bien que mal la barre des 500 millions. Englués dans cette situation depuis bien trop longtemps, Vincent Labrune et la LFP sont dos au mur et ne pourront plus s’accrocher à leurs rêves bien longtemps.

La Ligue des talents au rabais, par rapport aux huit milliards pour la Premier League.

