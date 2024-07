Certains clubs de Ligue 1 pensent à emprunter pour faire face à l’incertitude des droits TV

Il y a comme une odeur de cramé, là, non ?

À un mois et demi de la reprise de la saison, la Ligue de football professionnel n’a toujours pas trouvé de diffuseur pour les matchs de Ligue 1 de l’exercice 2024-2025 et des quatre suivants. Théoriquement, le premier chèque des droits TV doit être versé le 15 août, le deuxième mi-octobre, et le troisième mi-décembre. Alors certains présidents de clubs, qui répètent à l’envi qu’ils font toujours « confiance » à Vincent Labrune (le président de la LFP), s’inquiètent néanmoins et cherchent des fonds, comme le rapporte L’Équipe ce jeudi. Ces clubs pensent à trois systèmes, raconte le quotidien : soit emprunter auprès de banques ou auprès de fonds d’investissement, soit contracter de la dette financière sur les marchés auprès de fonds, d’assureurs ou de tout autre organe financier.

Un conseil d’administration doit avoir lieu ce vendredi à la LFP. Et cela ressemble à une réunion de crise.

