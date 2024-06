La LFP dévoile les contours du calendrier de la saison 2024-2025 de Ligue 1

Si avec ça tu n’appâtes pas du diffuseur…

Le retour d’Angers et Saint-Étienne, les chevauchées brestoises, le Lens de Will Still et le Nice de Franck Haise… Tout cela débute le week-end du 17 et 18 août. Toujours sans diffuseur, la Ligue de football professionnelle fait monter la sauce et annonce progressivement le calendrier de la saison de Ligue 1 2024-2025. Pour la première journée, Lyon se déplace à Rennes, Paris au Havre et Marseille à Brest. À noter aussi le joli Monaco-Saint-Étienne. Les deux classiques entre l’Olympique de Marseille et le PSG se disputeront le week-end du 27 octobre et celui du 16 mars.

Toutes les rencontres de la première journée de Ligue 1 :

Stade brestois – Olympique de Marseille

Montpellier HSC – RC Strasbourg

Toulouse FC – FC Nantes

Angers SCO – RC Lens

AS Monaco – AS Saint-Étienne

Stade de Reims – Lille OSC

AJ Auxerre – OGC Nice

Havre AC – Paris SG

Stade rennais – Olympique lyonnais

La dernière journée de la saison, qui se disputera le week-end du 17 mai 2025, verra Marseille accueillir Rennes, Paris recevoir Auxerre, et que le Lens-Monaco est aussi (pour l’instant) une belle affiche.

Il vaut mieux profiter de l’Euro d’ici là.

