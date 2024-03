Éric Benzekri : « Filmer du foot, ça fait faux »

La fièvre du lundi soir.

Quatre ans après la fin de Baron noir, le scénariste Éric Benzekri revient sur Canal + avec sa nouvelle série, La Fièvre, dont la diffusion des deux premiers épisodes est prévue ce lundi soir sur la chaîne cryptée. Elle a un lien avec le foot puisqu’elle décrit une société qui s’embrase après un coup de boule asséné par un joueur à son entraîneur lors de la cérémonie des trophées UNFP. Si le créateur a choisi le ballon rond comme toile de fond pour illustrer son propos, c’est avant tout, car « pour parler d’un événement déclencheur, il faut qu’il ait lieu dans une caisse de résonance médiatique gigantesque : le foot », raconte-t-il dans une interview parue dans le dernier numéro de So Foot.

Le football est « un très haut niveau de civilisation », développe Benzekri, si un événement dans le foot a un rapport avec la société, « tout le monde en parle ». Le sport roi est ici utilisé comme prétexte pour parler de sujets politiques et sociétaux. Le football rassemble, « c’est un agrégateur de cultures communes » et c’est cette universalité qui a poussé le natif de Sartrouville à se servir du football. Pour des scènes avec un ballon, il faudra passer son tour et se contenter de quelques « images d’échanges de ballon à l’entraînement ». Filmer le foot, « ça fait faux. Pour qu’il y ait de l’inattendu, il faudrait leur mentir ».

→ L’entretien d’Éric Benzekri sur sa nouvelle série La Fièvre et sa passion pour le PSG est à retrouver dans le dernier numéro de So Foot, en kiosque depuis le jeudi 7 mars.

