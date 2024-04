Une pétition pour que Thomas Tuchel reste au Bayern

Pas sûr qu’une pétition suffise quand on voit le pactole que pourrait toucher Tuchel en cas de départ.

L’avenir de Thomas Tuchel semble scellé au Bayern : choisi en fin de saison dernière pour remplacer Julian Nagelsmann, l’Allemand a déjà acté son départ du club bavarois. Différentes options comme Unai Emery ou Ralf Ragnick ont d’ailleurs été envisagées par la direction munichoise. Mais malgré la perte du titre au détriment de Leverkusen, l’ancien du PSG aurait toujours la cote chez les supporters. Si l’on en croit une pétition lancée par un certain « Leon Juppel » (contraction de Tuchel et Jupp Heynckes, ancien coach du Bayern), ils seraient plus de 11 000 à ne pas vouloir le départ de leur coach.

« Malgré la couverture médiatique négative dont il a fait l’objet et la situation de l’effectif en proie aux blessures, le vainqueur de la Ligue des champions a conduit son équipe en demi-finales de la Ligue des champions, peut-on lire dans la pétition lancée le 22 avril sur change.org. Avec tout le respect dû à des candidats comme Emery ou Rangnick, ces entraîneurs n’arrivent pas à la cheville de “Juppel”. » Le texte évoque aussi la Ligue des champions 2024-2025, dont la finale se déroulera à Munich : « Étant donné qu’il y aura la finale à la maison la saison prochaine, le Bayern Munich devrait se réjouir d’avoir un entraîneur de Ligue des champions aussi exceptionnel que TT. Avec lui, les chances seraient certainement plus élevées qu’avec les candidats qui font l’objet de rumeurs. » Et l’auteur de conclure par « Nous voulons Juppel et personne d’autre ! »

Serait-ce l’œuvre des fans de Leverkusen, qui voudraient maximiser leurs chances de titre pour la saison prochaine ?